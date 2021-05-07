Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.389
|-1,01
|BIST ANKARA
|2.192
|1,09
|BIST ANTALYA
|2.869
|0,24
|BIST BALIKESİR
|2.231
|0,97
|BIST BURSA
|3.033
|1,36
|BIST DENIZLI
|2.151
|-0,51
|BIST ISTANBUL
|1.519
|0,64
|BIST IZMIR
|3.805
|-0,08
|BIST KAYSERI
|10.888
|0,61
|BIST KOCAELI
|3.988
|2,44
|BIST KONYA
|4.757
|3,85
|BIST TEKIRDAĞ
|11.511
|2,20
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi