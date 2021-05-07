Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 14.389 -1,01 BIST ANKARA 2.192 1,09 BIST ANTALYA 2.869 0,24 BIST BALIKESİR 2.231 0,97 BIST BURSA 3.033 1,36 BIST DENIZLI 2.151 -0,51 BIST ISTANBUL 1.519 0,64 BIST IZMIR 3.805 -0,08 BIST KAYSERI 10.888 0,61 BIST KOCAELI 3.988 2,44 BIST KONYA 4.757 3,85 BIST TEKIRDAĞ 11.511 2,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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