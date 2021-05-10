Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.494
|0,73
|BIST ANKARA
|2.211
|0,87
|BIST ANTALYA
|2.823
|-1,60
|BIST BALIKESİR
|2.216
|-0,67
|BIST BURSA
|3.111
|2,58
|BIST DENIZLI
|2.171
|0,92
|BIST ISTANBUL
|1.544
|1,68
|BIST IZMIR
|3.818
|0,33
|BIST KAYSERI
|11.014
|1,16
|BIST KOCAELI
|4.004
|0,39
|BIST KONYA
|4.688
|-1,45
|BIST TEKIRDAĞ
|11.025
|-4,23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi