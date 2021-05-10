Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 14.494 0,73 BIST ANKARA 2.211 0,87 BIST ANTALYA 2.823 -1,60 BIST BALIKESİR 2.216 -0,67 BIST BURSA 3.111 2,58 BIST DENIZLI 2.171 0,92 BIST ISTANBUL 1.544 1,68 BIST IZMIR 3.818 0,33 BIST KAYSERI 11.014 1,16 BIST KOCAELI 4.004 0,39 BIST KONYA 4.688 -1,45 BIST TEKIRDAĞ 11.025 -4,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 3'ü çocuk 9 ölü

Son Dakika: Hamas'ın verdiği süre doldu, İsrail'e roket saldırısı başladı

"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili dikkat çeken sözler: Önümüzdeki hafta vakalar 5 binin altına inebilir

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım

Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!