Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 14.406 2,23 BIST ANKARA 2.229 1,82 BIST ANTALYA 2.867 -0,05 BIST BALIKESİR 2.158 -0,14 BIST BURSA 3.130 -0,07 BIST DENIZLI 2.169 1,63 BIST ISTANBUL 1.553 1,20 BIST IZMIR 3.816 1,25 BIST KAYSERI 11.173 2,36 BIST KOCAELI 4.022 0,88 BIST KONYA 4.475 -0,20 BIST TEKIRDAĞ 10.688 -2,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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