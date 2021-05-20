Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.903
|-1,81
|BIST ANKARA
|2.235
|-0,41
|BIST ANTALYA
|2.791
|-0,06
|BIST BALIKESİR
|2.151
|-0,92
|BIST BURSA
|3.134
|-0,85
|BIST DENIZLI
|2.128
|-0,54
|BIST ISTANBUL
|1.559
|0,30
|BIST IZMIR
|3.780
|-0,65
|BIST KAYSERI
|11.096
|0,03
|BIST KOCAELI
|3.977
|-1,81
|BIST KONYA
|4.141
|-3,12
|BIST TEKIRDAĞ
|10.677
|0,56
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi