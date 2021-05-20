Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 13.903 -1,81 BIST ANKARA 2.235 -0,41 BIST ANTALYA 2.791 -0,06 BIST BALIKESİR 2.151 -0,92 BIST BURSA 3.134 -0,85 BIST DENIZLI 2.128 -0,54 BIST ISTANBUL 1.559 0,30 BIST IZMIR 3.780 -0,65 BIST KAYSERI 11.096 0,03 BIST KOCAELI 3.977 -1,81 BIST KONYA 4.141 -3,12 BIST TEKIRDAĞ 10.677 0,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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