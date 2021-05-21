Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 14.166 1,89 BIST ANKARA 2.237 0,10 BIST ANTALYA 2.782 -0,31 BIST BALIKESİR 2.138 -0,58 BIST BURSA 3.174 1,26 BIST DENIZLI 2.123 -0,23 BIST ISTANBUL 1.556 -0,18 BIST IZMIR 3.786 0,16 BIST KAYSERI 11.054 -0,38 BIST KOCAELI 4.001 0,60 BIST KONYA 4.324 4,42 BIST TEKIRDAĞ 10.717 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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