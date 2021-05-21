Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.166
|1,89
|BIST ANKARA
|2.237
|0,10
|BIST ANTALYA
|2.782
|-0,31
|BIST BALIKESİR
|2.138
|-0,58
|BIST BURSA
|3.174
|1,26
|BIST DENIZLI
|2.123
|-0,23
|BIST ISTANBUL
|1.556
|-0,18
|BIST IZMIR
|3.786
|0,16
|BIST KAYSERI
|11.054
|-0,38
|BIST KOCAELI
|4.001
|0,60
|BIST KONYA
|4.324
|4,42
|BIST TEKIRDAĞ
|10.717
|0,38
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi