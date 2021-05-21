Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

21.05.2021 19:16
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.1661,89BIST ANKARA2.2370,10BIST ANTALYA2.782-0,31BIST BALIKESİR2.138-0,58BIST BURSA3.1741,26BIST DENIZLI2.123-0,23BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA14.1661,89
BIST ANKARA2.2370,10
BIST ANTALYA2.782-0,31
BIST BALIKESİR2.138-0,58
BIST BURSA3.1741,26
BIST DENIZLI2.123-0,23
BIST ISTANBUL1.556-0,18
BIST IZMIR3.7860,16
BIST KAYSERI11.054-0,38
BIST KOCAELI4.0010,60
BIST KONYA4.3244,42
BIST TEKIRDAĞ10.7170,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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