Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.873
|-2,07
|BIST ANKARA
|2.251
|0,64
|BIST ANTALYA
|2.774
|-0,30
|BIST BALIKESİR
|2.122
|-0,77
|BIST BURSA
|3.173
|-0,04
|BIST DENIZLI
|2.094
|-1,37
|BIST ISTANBUL
|1.556
|-0,02
|BIST IZMIR
|3.752
|-0,88
|BIST KAYSERI
|10.887
|-1,51
|BIST KOCAELI
|3.965
|-0,91
|BIST KONYA
|4.216
|-2,49
|BIST TEKIRDAĞ
|10.756
|0,36
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi