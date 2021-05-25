Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.450
|-3,05
|BIST ANKARA
|2.160
|-4,06
|BIST ANTALYA
|2.619
|-5,60
|BIST BALIKESİR
|2.023
|-4,63
|BIST BURSA
|3.040
|-4,20
|BIST DENIZLI
|2.001
|-4,47
|BIST ISTANBUL
|1.499
|-3,66
|BIST IZMIR
|3.598
|-4,12
|BIST KAYSERI
|10.445
|-4,06
|BIST KOCAELI
|3.841
|-3,12
|BIST KONYA
|4.030
|-4,43
|BIST TEKIRDAĞ
|10.289
|-4,34
Kaynak: AA
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