Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.710
|1,93
|BIST ANKARA
|2.191
|1,42
|BIST ANTALYA
|2.761
|5,43
|BIST BALIKESİR
|2.024
|0,04
|BIST BURSA
|3.077
|1,24
|BIST DENIZLI
|1.969
|-1,59
|BIST ISTANBUL
|1.520
|1,41
|BIST IZMIR
|3.670
|2,01
|BIST KAYSERI
|10.693
|2,38
|BIST KOCAELI
|3.876
|0,91
|BIST KONYA
|4.068
|0,96
|BIST TEKIRDAĞ
|10.322
|0,32
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi