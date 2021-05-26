Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 13.710 1,93 BIST ANKARA 2.191 1,42 BIST ANTALYA 2.761 5,43 BIST BALIKESİR 2.024 0,04 BIST BURSA 3.077 1,24 BIST DENIZLI 1.969 -1,59 BIST ISTANBUL 1.520 1,41 BIST IZMIR 3.670 2,01 BIST KAYSERI 10.693 2,38 BIST KOCAELI 3.876 0,91 BIST KONYA 4.068 0,96 BIST TEKIRDAĞ 10.322 0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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