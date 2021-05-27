Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.149
|-4,10
|BIST ANKARA
|2.189
|-0,09
|BIST ANTALYA
|2.744
|-0,62
|BIST BALIKESİR
|2.031
|0,31
|BIST BURSA
|3.054
|-0,75
|BIST DENIZLI
|1.991
|1,10
|BIST ISTANBUL
|1.509
|-0,75
|BIST IZMIR
|3.636
|-0,93
|BIST KAYSERI
|10.478
|-2,01
|BIST KOCAELI
|3.868
|-0,20
|BIST KONYA
|4.115
|1,15
|BIST TEKIRDAĞ
|10.140
|-1,77
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi