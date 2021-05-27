Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 13.149 -4,10 BIST ANKARA 2.189 -0,09 BIST ANTALYA 2.744 -0,62 BIST BALIKESİR 2.031 0,31 BIST BURSA 3.054 -0,75 BIST DENIZLI 1.991 1,10 BIST ISTANBUL 1.509 -0,75 BIST IZMIR 3.636 -0,93 BIST KAYSERI 10.478 -2,01 BIST KOCAELI 3.868 -0,20 BIST KONYA 4.115 1,15 BIST TEKIRDAĞ 10.140 -1,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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