Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 13.305 1,19 BIST ANKARA 2.170 -0,87 BIST ANTALYA 2.712 -1,14 BIST BALIKESİR 2.013 -0,85 BIST BURSA 3.063 0,29 BIST DENIZLI 1.967 -1,17 BIST ISTANBUL 1.508 -0,06 BIST IZMIR 3.600 -0,99 BIST KAYSERI 10.447 -0,30 BIST KOCAELI 3.846 -0,57 BIST KONYA 4.078 -0,91 BIST TEKIRDAĞ 10.138 -0,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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