Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.884 -3,17 BIST ANKARA 2.169 -0,04 BIST ANTALYA 2.871 5,85 BIST BALIKESİR 2.000 -0,67 BIST BURSA 3.059 -0,14 BIST DENIZLI 1.926 -2,08 BIST ISTANBUL 1.510 0,16 BIST IZMIR 3.601 0,04 BIST KAYSERI 10.254 -1,85 BIST KOCAELI 3.833 -0,34 BIST KONYA 3.887 -4,69 BIST TEKIRDAĞ 9.992 -1,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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