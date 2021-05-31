Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.884
|-3,17
|BIST ANKARA
|2.169
|-0,04
|BIST ANTALYA
|2.871
|5,85
|BIST BALIKESİR
|2.000
|-0,67
|BIST BURSA
|3.059
|-0,14
|BIST DENIZLI
|1.926
|-2,08
|BIST ISTANBUL
|1.510
|0,16
|BIST IZMIR
|3.601
|0,04
|BIST KAYSERI
|10.254
|-1,85
|BIST KOCAELI
|3.833
|-0,34
|BIST KONYA
|3.887
|-4,69
|BIST TEKIRDAĞ
|9.992
|-1,44
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi