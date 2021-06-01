Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.062
|9,14
|BIST ANKARA
|2.181
|0,56
|BIST ANTALYA
|2.826
|-1,57
|BIST BALIKESİR
|1.999
|-0,05
|BIST BURSA
|3.060
|0,03
|BIST DENIZLI
|1.925
|-0,06
|BIST ISTANBUL
|1.521
|0,74
|BIST IZMIR
|3.604
|0,08
|BIST KAYSERI
|10.193
|-0,59
|BIST KOCAELI
|3.855
|0,56
|BIST KONYA
|3.797
|-2,30
|BIST TEKIRDAĞ
|9.985
|-0,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi