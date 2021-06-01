Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 14.062 9,14 BIST ANKARA 2.181 0,56 BIST ANTALYA 2.826 -1,57 BIST BALIKESİR 1.999 -0,05 BIST BURSA 3.060 0,03 BIST DENIZLI 1.925 -0,06 BIST ISTANBUL 1.521 0,74 BIST IZMIR 3.604 0,08 BIST KAYSERI 10.193 -0,59 BIST KOCAELI 3.855 0,56 BIST KONYA 3.797 -2,30 BIST TEKIRDAĞ 9.985 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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