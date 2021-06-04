Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 13.866 -1,15 BIST ANKARA 2.198 0,99 BIST ANTALYA 2.854 -2,02 BIST BALIKESİR 1.994 1,03 BIST BURSA 3.066 -0,62 BIST DENIZLI 1.911 -1,03 BIST ISTANBUL 1.541 0,49 BIST IZMIR 3.640 0,31 BIST KAYSERI 10.550 1,70 BIST KOCAELI 3.916 0,24 BIST KONYA 3.672 0,80 BIST TEKIRDAĞ 9.964 0,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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