Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 14.047 1,31 BIST ANKARA 2.231 1,50 BIST ANTALYA 2.810 -1,54 BIST BALIKESİR 1.995 0,02 BIST BURSA 3.068 0,06 BIST DENIZLI 1.902 -0,45 BIST ISTANBUL 1.556 0,95 BIST IZMIR 3.668 0,76 BIST KAYSERI 10.527 -0,22 BIST KOCAELI 3.885 -0,79 BIST KONYA 3.648 -0,63 BIST TEKIRDAĞ 9.994 0,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım

Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi

CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım

Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı

Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu

ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor