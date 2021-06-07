Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.047
|1,31
|BIST ANKARA
|2.231
|1,50
|BIST ANTALYA
|2.810
|-1,54
|BIST BALIKESİR
|1.995
|0,02
|BIST BURSA
|3.068
|0,06
|BIST DENIZLI
|1.902
|-0,45
|BIST ISTANBUL
|1.556
|0,95
|BIST IZMIR
|3.668
|0,76
|BIST KAYSERI
|10.527
|-0,22
|BIST KOCAELI
|3.885
|-0,79
|BIST KONYA
|3.648
|-0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|9.994
|0,31
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi