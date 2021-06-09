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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

09.06.2021 18:51
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.121-0,48BIST MANİSA1.4570,00BIST AYDIN1.4230,46BIST ANKARA2.210-0,22BIST ANTALYA2.794-0,49BIST BALIKESİR1.958-1,31BIST BURSA3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA14.121-0,48
BIST MANİSA1.4570,00
BIST AYDIN1.4230,46
BIST ANKARA2.210-0,22
BIST ANTALYA2.794-0,49
BIST BALIKESİR1.958-1,31
BIST BURSA3.0580,12
BIST DENIZLI1.9372,97
BIST ISTANBUL1.557-0,02
BIST IZMIR3.6850,14
BIST KAYSERI10.443-0,32
BIST KOCAELI3.8960,14
BIST KONYA3.614-1,56
BIST TEKIRDAĞ9.760-1,39
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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