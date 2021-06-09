Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 14.121 -0,48 BIST MANİSA 1.457 0,00 BIST AYDIN 1.423 0,46 BIST ANKARA 2.210 -0,22 BIST ANTALYA 2.794 -0,49 BIST BALIKESİR 1.958 -1,31 BIST BURSA 3.058 0,12 BIST DENIZLI 1.937 2,97 BIST ISTANBUL 1.557 -0,02 BIST IZMIR 3.685 0,14 BIST KAYSERI 10.443 -0,32 BIST KOCAELI 3.896 0,14 BIST KONYA 3.614 -1,56 BIST TEKIRDAĞ 9.760 -1,39 ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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