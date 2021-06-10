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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

10.06.2021 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.1620,29BIST MANİSA1.438-1,29BIST AYDIN1.396-1,87BIST ANKARA2.2230,57BIST ANTALYA2.766-1,02BIST BALIKESİR1.928-1,54BIST BURSA3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA14.1620,29
BIST MANİSA1.438-1,29
BIST AYDIN1.396-1,87
BIST ANKARA2.2230,57
BIST ANTALYA2.766-1,02
BIST BALIKESİR1.928-1,54
BIST BURSA3.0810,73
BIST DENIZLI1.9400,15
BIST ISTANBUL1.5590,15
BIST IZMIR3.7100,68
BIST KAYSERI10.195-2,37
BIST KOCAELI3.881-0,37
BIST KONYA3.7614,07
BIST TEKIRDAĞ9.712-0,48
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???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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