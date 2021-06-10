Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.162
|0,29
|BIST MANİSA
|1.438
|-1,29
|BIST AYDIN
|1.396
|-1,87
|BIST ANKARA
|2.223
|0,57
|BIST ANTALYA
|2.766
|-1,02
|BIST BALIKESİR
|1.928
|-1,54
|BIST BURSA
|3.081
|0,73
|BIST DENIZLI
|1.940
|0,15
|BIST ISTANBUL
|1.559
|0,15
|BIST IZMIR
|3.710
|0,68
|BIST KAYSERI
|10.195
|-2,37
|BIST KOCAELI
|3.881
|-0,37
|BIST KONYA
|3.761
|4,07
|BIST TEKIRDAĞ
|9.712
|-0,48
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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