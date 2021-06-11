Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.117
|-0,32
|BIST MANİSA
|1.417
|-1,48
|BIST AYDIN
|1.385
|-0,77
|BIST ANKARA
|2.213
|-0,44
|BIST ANTALYA
|2.798
|1,14
|BIST BALIKESİR
|1.889
|-2,02
|BIST BURSA
|3.074
|-0,23
|BIST DENIZLI
|1.951
|0,54
|BIST ISTANBUL
|1.560
|0,04
|BIST IZMIR
|3.691
|-0,52
|BIST KAYSERI
|10.184
|-0,11
|BIST KOCAELI
|3.918
|0,93
|BIST KONYA
|4.003
|6,45
|BIST TEKIRDAĞ
|9.676
|-0,38
?????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi