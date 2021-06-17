Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 13.315 -0,28 BIST MANİSA 1.350 -0,62 BIST AYDIN 1.326 -1,46 BIST ANKARA 2.134 -1,28 BIST ANTALYA 2.710 1,18 BIST BALIKESİR 1.848 -1,36 BIST BURSA 2.944 -1,14 BIST DENIZLI 1.868 -1,27 BIST ISTANBUL 1.526 -0,28 BIST IZMIR 3.533 -1,30 BIST KAYSERI 9.638 -0,71 BIST KOCAELI 3.765 -0,86 BIST KONYA 3.084 -7,12 BIST TEKIRDAĞ 9.041 -2,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli

Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım

Milli Saraylar'dan CHP'li Mahmut Tanal'ın kayıp altın vazo iddialarına yalanlama: Dolmabahçe Sarayı'nda hiç yer almadı

Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil

Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok

40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış