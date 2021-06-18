Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 13.404 0,67 BIST MANİSA 1.346 -0,31 BIST AYDIN 1.294 -2,43 BIST ANKARA 2.100 -1,61 BIST ANTALYA 2.698 -0,45 BIST BALIKESİR 1.833 -0,76 BIST BURSA 2.879 -2,21 BIST DENIZLI 1.849 -1,06 BIST ISTANBUL 1.511 -0,95 BIST IZMIR 3.465 -1,91 BIST KAYSERI 9.746 1,13 BIST KOCAELI 3.729 -0,95 BIST KONYA 2.913 -5,53 BIST TEKIRDAĞ 8.866 -1,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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