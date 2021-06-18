Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.404
|0,67
|BIST MANİSA
|1.346
|-0,31
|BIST AYDIN
|1.294
|-2,43
|BIST ANKARA
|2.100
|-1,61
|BIST ANTALYA
|2.698
|-0,45
|BIST BALIKESİR
|1.833
|-0,76
|BIST BURSA
|2.879
|-2,21
|BIST DENIZLI
|1.849
|-1,06
|BIST ISTANBUL
|1.511
|-0,95
|BIST IZMIR
|3.465
|-1,91
|BIST KAYSERI
|9.746
|1,13
|BIST KOCAELI
|3.729
|-0,95
|BIST KONYA
|2.913
|-5,53
|BIST TEKIRDAĞ
|8.866
|-1,94
Kaynak: AA
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