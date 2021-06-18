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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

18.06.2021 18:59
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA13.4040,67BIST MANİSA1.346-0,31BIST AYDIN1.294-2,43BIST ANKARA2.100-1,61BIST ANTALYA2.698-0,45BIST BALIKESİR1.833-0,76BIST BURSA2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA13.4040,67
BIST MANİSA1.346-0,31
BIST AYDIN1.294-2,43
BIST ANKARA2.100-1,61
BIST ANTALYA2.698-0,45
BIST BALIKESİR1.833-0,76
BIST BURSA2.879-2,21
BIST DENIZLI1.849-1,06
BIST ISTANBUL1.511-0,95
BIST IZMIR3.465-1,91
BIST KAYSERI9.7461,13
BIST KOCAELI3.729-0,95
BIST KONYA2.913-5,53
BIST TEKIRDAĞ8.866-1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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