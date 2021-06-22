Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.366
|0,37
|BIST MANİSA
|1.399
|2,16
|BIST AYDIN
|1.318
|3,37
|BIST ANKARA
|2.126
|0,95
|BIST ANTALYA
|2.693
|-2,75
|BIST BALIKESİR
|1.838
|0,82
|BIST BURSA
|2.960
|2,55
|BIST DENIZLI
|1.844
|1,06
|BIST ISTANBUL
|1.528
|0,70
|BIST IZMIR
|3.463
|0,39
|BIST KAYSERI
|9.913
|0,82
|BIST KOCAELI
|3.739
|0,92
|BIST KONYA
|2.710
|-0,33
|BIST TEKIRDAĞ
|9.253
|3,33
Kaynak: AA
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