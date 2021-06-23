Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.007
|-2,69
|BIST MANİSA
|1.418
|1,35
|BIST AYDIN
|1.318
|-0,03
|BIST ANKARA
|2.123
|-0,11
|BIST ANTALYA
|2.657
|-1,35
|BIST BALIKESİR
|1.839
|0,02
|BIST BURSA
|2.963
|0,11
|BIST DENIZLI
|1.849
|0,26
|BIST ISTANBUL
|1.527
|-0,04
|BIST IZMIR
|3.470
|0,20
|BIST KAYSERI
|9.952
|0,40
|BIST KOCAELI
|3.749
|0,26
|BIST KONYA
|2.683
|-1,03
|BIST TEKIRDAĞ
|9.370
|1,26
Kaynak: AA
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