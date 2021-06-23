Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 13.007 -2,69 BIST MANİSA 1.418 1,35 BIST AYDIN 1.318 -0,03 BIST ANKARA 2.123 -0,11 BIST ANTALYA 2.657 -1,35 BIST BALIKESİR 1.839 0,02 BIST BURSA 2.963 0,11 BIST DENIZLI 1.849 0,26 BIST ISTANBUL 1.527 -0,04 BIST IZMIR 3.470 0,20 BIST KAYSERI 9.952 0,40 BIST KOCAELI 3.749 0,26 BIST KONYA 2.683 -1,03 BIST TEKIRDAĞ 9.370 1,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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