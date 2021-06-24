Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.779 -1,75 BIST MANİSA 1.429 0,78 BIST AYDIN 1.319 0,11 BIST ANKARA 2.141 0,81 BIST ANTALYA 2.664 0,29 BIST BALIKESİR 1.838 -0,02 BIST BURSA 2.961 -0,07 BIST DENIZLI 1.842 -0,34 BIST ISTANBUL 1.537 0,65 BIST IZMIR 3.475 0,14 BIST KAYSERI 9.963 0,11 BIST KOCAELI 3.746 -0,08 BIST KONYA 2.642 -1,50 BIST TEKIRDAĞ 9.467 1,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı

Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti

Karadeniz'de sular bir türlü durulmuyor! Rusya İngiltere'ye nota verdi

Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı

Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi

Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var