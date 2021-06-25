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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

25.06.2021 18:54
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.291-3,82BIST MANİSA1.4380,61BIST AYDIN1.309-0,79BIST ANKARA2.114-1,23BIST ANTALYA2.608-2,10BIST BALIKESİR1.8400,10BIST BURSA2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA12.291-3,82
BIST MANİSA1.4380,61
BIST AYDIN1.309-0,79
BIST ANKARA2.114-1,23
BIST ANTALYA2.608-2,10
BIST BALIKESİR1.8400,10
BIST BURSA2.944-0,56
BIST DENIZLI1.827-0,84
BIST ISTANBUL1.518-1,23
BIST IZMIR3.447-0,79
BIST KAYSERI10.0931,30
BIST KOCAELI3.667-2,10
BIST KONYA2.498-5,47
BIST TEKIRDAĞ9.5971,37
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????????????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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