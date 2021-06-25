Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.291
|-3,82
|BIST MANİSA
|1.438
|0,61
|BIST AYDIN
|1.309
|-0,79
|BIST ANKARA
|2.114
|-1,23
|BIST ANTALYA
|2.608
|-2,10
|BIST BALIKESİR
|1.840
|0,10
|BIST BURSA
|2.944
|-0,56
|BIST DENIZLI
|1.827
|-0,84
|BIST ISTANBUL
|1.518
|-1,23
|BIST IZMIR
|3.447
|-0,79
|BIST KAYSERI
|10.093
|1,30
|BIST KOCAELI
|3.667
|-2,10
|BIST KONYA
|2.498
|-5,47
|BIST TEKIRDAĞ
|9.597
|1,37
????????????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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