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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

28.06.2021 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.178-0,92BIST MANİSA1.407-2,20BIST AYDIN1.285-1,83BIST ANKARA2.084-1,45BIST ANTALYA2.501-4,11BIST BALIKESİR1.799-2,27BIST BURSA2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA12.178-0,92
BIST MANİSA1.407-2,20
BIST AYDIN1.285-1,83
BIST ANKARA2.084-1,45
BIST ANTALYA2.501-4,11
BIST BALIKESİR1.799-2,27
BIST BURSA2.888-1,91
BIST DENIZLI1.731-5,25
BIST ISTANBUL1.495-1,51
BIST IZMIR3.367-2,32
BIST KAYSERI10.3062,11
BIST KOCAELI3.603-1,77
BIST KONYA2.447-2,02
BIST TEKIRDAĞ9.266-3,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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