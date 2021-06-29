Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 11.931 -2,02 BIST MANİSA 1.397 -0,64 BIST AYDIN 1.252 -2,53 BIST ANKARA 2.086 0,14 BIST ANTALYA 2.433 -2,70 BIST BALIKESİR 1.796 -0,13 BIST BURSA 2.879 -0,33 BIST DENIZLI 1.685 -2,64 BIST ISTANBUL 1.481 -0,93 BIST IZMIR 3.373 0,17 BIST KAYSERI 10.465 1,54 BIST KOCAELI 3.633 0,86 BIST KONYA 2.457 0,40 BIST TEKIRDAĞ 9.433 1,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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