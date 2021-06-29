Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.931
|-2,02
|BIST MANİSA
|1.397
|-0,64
|BIST AYDIN
|1.252
|-2,53
|BIST ANKARA
|2.086
|0,14
|BIST ANTALYA
|2.433
|-2,70
|BIST BALIKESİR
|1.796
|-0,13
|BIST BURSA
|2.879
|-0,33
|BIST DENIZLI
|1.685
|-2,64
|BIST ISTANBUL
|1.481
|-0,93
|BIST IZMIR
|3.373
|0,17
|BIST KAYSERI
|10.465
|1,54
|BIST KOCAELI
|3.633
|0,86
|BIST KONYA
|2.457
|0,40
|BIST TEKIRDAĞ
|9.433
|1,80
Kaynak: AA
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