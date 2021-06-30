Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.532
|-3,35
|BIST MANİSA
|1.379
|-1,32
|BIST AYDIN
|1.264
|0,98
|BIST ANKARA
|2.045
|-1,97
|BIST ANTALYA
|2.563
|5,30
|BIST BALIKESİR
|1.760
|-2,02
|BIST BURSA
|2.867
|-0,42
|BIST DENIZLI
|1.690
|0,31
|BIST ISTANBUL
|1.468
|-0,90
|BIST IZMIR
|3.359
|-0,42
|BIST KAYSERI
|10.940
|4,54
|BIST KOCAELI
|3.577
|-1,54
|BIST KONYA
|2.399
|-2,35
|BIST TEKIRDAĞ
|9.227
|-2,18
Kaynak: AA
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