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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

01.07.2021 18:34
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.7882,22BIST MANİSA1.4112,30BIST AYDIN1.3053,18BIST ANKARA2.0630,85BIST ANTALYA2.6483,34BIST BALIKESİR1.7620,13BIST BURSA2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA11.7882,22
BIST MANİSA1.4112,30
BIST AYDIN1.3053,18
BIST ANKARA2.0630,85
BIST ANTALYA2.6483,34
BIST BALIKESİR1.7620,13
BIST BURSA2.9011,19
BIST DENIZLI1.7262,13
BIST ISTANBUL1.4891,41
BIST IZMIR3.4081,45
BIST KAYSERI10.900-0,37
BIST KOCAELI3.6471,95
BIST KONYA2.5395,81
BIST TEKIRDAĞ9.4152,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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