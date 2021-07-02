Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.163 3,18 BIST MANİSA 1.413 0,16 BIST AYDIN 1.281 -1,81 BIST ANKARA 2.047 -0,78 BIST ANTALYA 2.541 -4,05 BIST BALIKESİR 1.767 0,24 BIST BURSA 2.961 2,08 BIST DENIZLI 1.710 -0,93 BIST ISTANBUL 1.497 0,52 BIST IZMIR 3.375 -0,95 BIST KAYSERI 11.297 3,65 BIST KOCAELI 3.666 0,52 BIST KONYA 2.534 -0,19 BIST TEKIRDAĞ 9.440 0,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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