Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.163
|3,18
|BIST MANİSA
|1.413
|0,16
|BIST AYDIN
|1.281
|-1,81
|BIST ANKARA
|2.047
|-0,78
|BIST ANTALYA
|2.541
|-4,05
|BIST BALIKESİR
|1.767
|0,24
|BIST BURSA
|2.961
|2,08
|BIST DENIZLI
|1.710
|-0,93
|BIST ISTANBUL
|1.497
|0,52
|BIST IZMIR
|3.375
|-0,95
|BIST KAYSERI
|11.297
|3,65
|BIST KOCAELI
|3.666
|0,52
|BIST KONYA
|2.534
|-0,19
|BIST TEKIRDAĞ
|9.440
|0,27
Kaynak: AA
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