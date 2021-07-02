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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

02.07.2021 18:50
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.1633,18BIST MANİSA1.4130,16BIST AYDIN1.281-1,81BIST ANKARA2.047-0,78BIST ANTALYA2.541-4,05BIST BALIKESİR1.7670,24BIST BURSA2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA12.1633,18
BIST MANİSA1.4130,16
BIST AYDIN1.281-1,81
BIST ANKARA2.047-0,78
BIST ANTALYA2.541-4,05
BIST BALIKESİR1.7670,24
BIST BURSA2.9612,08
BIST DENIZLI1.710-0,93
BIST ISTANBUL1.4970,52
BIST IZMIR3.375-0,95
BIST KAYSERI11.2973,65
BIST KOCAELI3.6660,52
BIST KONYA2.534-0,19
BIST TEKIRDAĞ9.4400,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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