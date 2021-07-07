Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.361
|0,02
|BIST MANİSA
|1.458
|0,88
|BIST AYDIN
|1.259
|-0,17
|BIST ANKARA
|2.056
|-0,23
|BIST ANTALYA
|2.487
|-0,10
|BIST BALIKESİR
|1.858
|0,41
|BIST BURSA
|3.020
|0,47
|BIST DENIZLI
|1.800
|-0,84
|BIST ISTANBUL
|1.514
|0,50
|BIST IZMIR
|3.422
|1,00
|BIST KAYSERI
|11.364
|-2,01
|BIST KOCAELI
|3.678
|0,93
|BIST KONYA
|2.544
|0,26
|BIST TEKIRDAĞ
|9.559
|-0,21
Kaynak: AA
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