Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.361 0,02 BIST MANİSA 1.458 0,88 BIST AYDIN 1.259 -0,17 BIST ANKARA 2.056 -0,23 BIST ANTALYA 2.487 -0,10 BIST BALIKESİR 1.858 0,41 BIST BURSA 3.020 0,47 BIST DENIZLI 1.800 -0,84 BIST ISTANBUL 1.514 0,50 BIST IZMIR 3.422 1,00 BIST KAYSERI 11.364 -2,01 BIST KOCAELI 3.678 0,93 BIST KONYA 2.544 0,26 BIST TEKIRDAĞ 9.559 -0,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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