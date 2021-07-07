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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

07.07.2021 18:56
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.3610,02BIST MANİSA1.4580,88BIST AYDIN1.259-0,17BIST ANKARA2.056-0,23BIST ANTALYA2.487-0,10BIST BALIKESİR1.8580,41BIST BURSA3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA12.3610,02
BIST MANİSA1.4580,88
BIST AYDIN1.259-0,17
BIST ANKARA2.056-0,23
BIST ANTALYA2.487-0,10
BIST BALIKESİR1.8580,41
BIST BURSA3.0200,47
BIST DENIZLI1.800-0,84
BIST ISTANBUL1.5140,50
BIST IZMIR3.4221,00
BIST KAYSERI11.364-2,01
BIST KOCAELI3.6780,93
BIST KONYA2.5440,26
BIST TEKIRDAĞ9.559-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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