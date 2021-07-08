Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.112
|-2,01
|BIST MANİSA
|1.434
|-1,71
|BIST AYDIN
|1.238
|-1,68
|BIST ANKARA
|2.036
|-0,98
|BIST ANTALYA
|2.430
|-2,26
|BIST BALIKESİR
|1.833
|-1,31
|BIST BURSA
|2.962
|-1,93
|BIST DENIZLI
|1.773
|-1,54
|BIST ISTANBUL
|1.499
|-1,02
|BIST IZMIR
|3.362
|-1,74
|BIST KAYSERI
|10.695
|-5,89
|BIST KOCAELI
|3.650
|-0,76
|BIST KONYA
|2.456
|-3,48
|BIST TEKIRDAĞ
|9.534
|-0,26
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi