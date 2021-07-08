Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.112 -2,01 BIST MANİSA 1.434 -1,71 BIST AYDIN 1.238 -1,68 BIST ANKARA 2.036 -0,98 BIST ANTALYA 2.430 -2,26 BIST BALIKESİR 1.833 -1,31 BIST BURSA 2.962 -1,93 BIST DENIZLI 1.773 -1,54 BIST ISTANBUL 1.499 -1,02 BIST IZMIR 3.362 -1,74 BIST KAYSERI 10.695 -5,89 BIST KOCAELI 3.650 -0,76 BIST KONYA 2.456 -3,48 BIST TEKIRDAĞ 9.534 -0,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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