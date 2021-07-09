Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 11.905 -1,72 BIST MANİSA 1.429 -0,29 BIST AYDIN 1.241 0,21 BIST ANKARA 2.039 0,13 BIST ANTALYA 2.398 -1,32 BIST BALIKESİR 1.809 -1,36 BIST BURSA 2.955 -0,23 BIST DENIZLI 1.770 -0,16 BIST ISTANBUL 1.496 -0,16 BIST IZMIR 3.363 0,03 BIST KAYSERI 11.030 3,13 BIST KOCAELI 3.664 0,38 BIST KONYA 2.402 -2,18 BIST TEKIRDAĞ 9.830 3,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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