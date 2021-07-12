Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 11.363 -4,55 BIST MANİSA 1.396 -2,33 BIST AYDIN 1.191 -4,05 BIST ANKARA 1.988 -2,48 BIST ANTALYA 2.454 2,34 BIST BALIKESİR 1.777 -1,77 BIST BURSA 2.886 -2,33 BIST DENIZLI 1.713 -3,21 BIST ISTANBUL 1.465 -2,07 BIST IZMIR 3.258 -3,11 BIST KAYSERI 11.308 2,52 BIST KOCAELI 3.584 -2,16 BIST KONYA 2.387 -0,65 BIST TEKIRDAĞ 9.686 -1,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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