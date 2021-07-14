Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.197
|9,50
|BIST MANİSA
|1.426
|2,36
|BIST AYDIN
|1.208
|4,19
|BIST ANKARA
|2.000
|1,81
|BIST ANTALYA
|2.375
|0,61
|BIST BALIKESİR
|1.822
|0,45
|BIST BURSA
|2.895
|1,46
|BIST DENIZLI
|1.707
|1,52
|BIST ISTANBUL
|1.478
|1,47
|BIST IZMIR
|3.306
|2,17
|BIST KAYSERI
|11.346
|1,84
|BIST KOCAELI
|3.630
|2,42
|BIST KONYA
|2.365
|0,84
|BIST TEKIRDAĞ
|9.589
|0,68
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi