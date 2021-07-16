Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.886 -2,35 BIST MANİSA 1.440 0,96 BIST AYDIN 1.198 -0,81 BIST ANKARA 2.000 0,02 BIST ANTALYA 2.365 -0,42 BIST BALIKESİR 1.825 0,15 BIST BURSA 2.926 1,06 BIST DENIZLI 1.736 1,70 BIST ISTANBUL 1.478 0,02 BIST IZMIR 3.323 0,52 BIST KAYSERI 11.227 -1,04 BIST KOCAELI 3.613 -0,46 BIST KONYA 2.381 0,69 BIST TEKIRDAĞ 9.681 0,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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