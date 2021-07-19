Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.772 -0,89 BIST MANİSA 1.468 1,97 BIST AYDIN 1.200 0,18 BIST ANKARA 1.998 -0,14 BIST ANTALYA 2.355 -0,40 BIST BALIKESİR 1.819 -0,34 BIST BURSA 2.914 -0,40 BIST DENIZLI 1.736 0,00 BIST ISTANBUL 1.465 -0,86 BIST IZMIR 3.330 0,23 BIST KAYSERI 11.249 0,19 BIST KOCAELI 3.592 -0,60 BIST KONYA 2.440 2,48 BIST TEKIRDAĞ 9.645 -0,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Saadet Partisi'ni karıştıracak görüntü! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında

Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto!

Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu

Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius transferinde anlaşma sağlandı! Saat 19:07'de açıklama bekleniyor

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek

Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi

Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti