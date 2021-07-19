Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.772
|-0,89
|BIST MANİSA
|1.468
|1,97
|BIST AYDIN
|1.200
|0,18
|BIST ANKARA
|1.998
|-0,14
|BIST ANTALYA
|2.355
|-0,40
|BIST BALIKESİR
|1.819
|-0,34
|BIST BURSA
|2.914
|-0,40
|BIST DENIZLI
|1.736
|0,00
|BIST ISTANBUL
|1.465
|-0,86
|BIST IZMIR
|3.330
|0,23
|BIST KAYSERI
|11.249
|0,19
|BIST KOCAELI
|3.592
|-0,60
|BIST KONYA
|2.440
|2,48
|BIST TEKIRDAĞ
|9.645
|-0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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