Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.685 -0,74 BIST MANİSA 1.464 -0,64 BIST AYDIN 1.188 -0,28 BIST ANKARA 2.009 0,86 BIST ANTALYA 2.288 -0,83 BIST BALIKESİR 1.818 -0,18 BIST BURSA 2.997 2,15 BIST DENIZLI 1.782 1,55 BIST ISTANBUL 1.473 0,90 BIST IZMIR 3.360 0,63 BIST KAYSERI 11.123 -0,91 BIST KOCAELI 3.588 0,42 BIST KONYA 2.392 -0,16 BIST TEKIRDAĞ 9.799 1,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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