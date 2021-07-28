Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.566 -0,94 BIST MANİSA 1.455 -0,60 BIST AYDIN 1.197 0,72 BIST ANKARA 2.014 0,29 BIST ANTALYA 2.287 -0,06 BIST BALIKESİR 1.877 3,24 BIST BURSA 3.012 0,52 BIST DENIZLI 1.824 2,36 BIST ISTANBUL 1.472 -0,04 BIST IZMIR 3.379 0,56 BIST KAYSERI 11.254 1,18 BIST KOCAELI 3.590 0,04 BIST KONYA 2.386 -0,24 BIST TEKIRDAĞ 9.807 0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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