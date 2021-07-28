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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

28.07.2021 18:56
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.566-0,94BIST MANİSA1.455-0,60BIST AYDIN1.1970,72BIST ANKARA2.0140,29BIST ANTALYA2.287-0,06BIST BALIKESİR1.8773,24BIST BURSA3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA12.566-0,94
BIST MANİSA1.455-0,60
BIST AYDIN1.1970,72
BIST ANKARA2.0140,29
BIST ANTALYA2.287-0,06
BIST BALIKESİR1.8773,24
BIST BURSA3.0120,52
BIST DENIZLI1.8242,36
BIST ISTANBUL1.472-0,04
BIST IZMIR3.3790,56
BIST KAYSERI11.2541,18
BIST KOCAELI3.5900,04
BIST KONYA2.386-0,24
BIST TEKIRDAĞ9.8070,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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