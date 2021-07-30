Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.454
|-1,55
|BIST MANİSA
|1.413
|-4,75
|BIST AYDIN
|1.210
|-0,49
|BIST ANKARA
|2.067
|0,61
|BIST ANTALYA
|2.318
|0,90
|BIST BALIKESİR
|1.892
|0,65
|BIST BURSA
|3.083
|1,08
|BIST DENIZLI
|1.846
|0,99
|BIST ISTANBUL
|1.489
|-0,46
|BIST IZMIR
|3.402
|-0,58
|BIST KAYSERI
|11.366
|0,13
|BIST KOCAELI
|3.654
|0,12
|BIST KONYA
|2.430
|1,17
|BIST TEKIRDAĞ
|9.908
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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