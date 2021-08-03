Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.478 0,04 BIST MANİSA 1.397 -1,36 BIST AYDIN 1.249 1,32 BIST ANKARA 2.117 0,65 BIST ANTALYA 2.296 0,47 BIST BALIKESİR 1.919 -0,05 BIST BURSA 3.194 2,90 BIST DENIZLI 1.857 -0,12 BIST ISTANBUL 1.496 -0,01 BIST IZMIR 3.392 -0,46 BIST KAYSERI 11.423 0,26 BIST KOCAELI 3.711 -0,08 BIST KONYA 2.419 -0,62 BIST TEKIRDAĞ 10.256 1,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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