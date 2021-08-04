Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.542
|12.478
|0,52
|BIST ANKARA
|2.126
|2.117
|0,44
|BIST ANTALYA
|2.278
|2.296
|-0,76
|BIST BALIKESİR
|1.927
|1.919
|0,44
|BIST BURSA
|3.253
|3.194
|1,86
|BIST DENIZLI
|1.900
|1.857
|2,32
|BIST ISTANBUL
|1.501
|1.496
|0,29
|BIST IZMIR
|3.433
|3.392
|1,20
|BIST KAYSERI
|11.587
|11.423
|1,44
|BIST KOCAELI
|3.712
|3.711
|0,04
|BIST KONYA
|2.422
|2.419
|0,12
|BIST TEKIRDAĞ
|10.153
|10.256
|-1,01
|BIST AYDIN
|1.242
|1.249
|-0,60
|BIST MANISA
|1.409
|1.397
|0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi