Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.738
|12.542
|1,56
|BIST ANKARA
|2.151
|2.126
|1,19
|BIST ANTALYA
|2.256
|2.278
|-0,97
|BIST BALIKESİR
|1.945
|1.927
|0,89
|BIST BURSA
|3.226
|3.253
|-0,82
|BIST DENIZLI
|2.018
|1.900
|6,23
|BIST ISTANBUL
|1.511
|1.501
|0,71
|BIST IZMIR
|3.492
|3.433
|1,74
|BIST KAYSERI
|12.025
|11.587
|3,78
|BIST KOCAELI
|3.797
|3.712
|2,28
|BIST KONYA
|2.389
|2.422
|-1,34
|BIST TEKIRDAĞ
|10.071
|10.153
|-0,80
|BIST AYDIN
|1.238
|1.242
|-0,30
|BIST MANISA
|1.403
|1.409
|-0,42
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi