Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Önceki Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.738 12.542 1,56 BIST ANKARA 2.151 2.126 1,19 BIST ANTALYA 2.256 2.278 -0,97 BIST BALIKESİR 1.945 1.927 0,89 BIST BURSA 3.226 3.253 -0,82 BIST DENIZLI 2.018 1.900 6,23 BIST ISTANBUL 1.511 1.501 0,71 BIST IZMIR 3.492 3.433 1,74 BIST KAYSERI 12.025 11.587 3,78 BIST KOCAELI 3.797 3.712 2,28 BIST KONYA 2.389 2.422 -1,34 BIST TEKIRDAĞ 10.071 10.153 -0,80 BIST AYDIN 1.238 1.242 -0,30 BIST MANISA 1.403 1.409 -0,42 ??????? ??????? ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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