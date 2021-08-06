Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Önceki Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.805 12.738 0,53 BIST ANKARA 2.147 2.151 -0,22 BIST ANTALYA 2.235 2.256 -0,94 BIST BALIKESİR 1.907 1.945 -1,93 BIST BURSA 3.261 3.226 1,07 BIST DENIZLI 1.955 2.018 -3,16 BIST ISTANBUL 1.516 1.511 0,33 BIST IZMIR 3.485 3.492 -0,21 BIST KAYSERI 11.965 12.025 -0,50 BIST KOCAELI 3.769 3.797 -0,72 BIST KONYA 2.381 2.389 -0,35 BIST TEKIRDAĞ 9.876 10.071 -1,94 BIST AYDIN 1.239 1.238 0,06 BIST MANISA 1.395 1.403 -0,57 ?????????????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ?????????????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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