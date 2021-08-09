Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim Günlük Değişim BIST ADANA 12.561 12.805 -1,91 BIST ANKARA 2.152 2.147 0,26 BIST ANTALYA 2.218 2.235 -0,73 BIST BALIKESİR 1.916 1.907 0,47 BIST BURSA 3.295 3.261 1,05 BIST DENIZLI 2.047 1.955 4,71 BIST ISTANBUL 1.523 1.516 0,45 BIST IZMIR 3.504 3.485 0,55 BIST KAYSERI 11.746 11.965 -1,83 BIST KOCAELI 3.765 3.769 -0,12 BIST KONYA 2.377 2.381 -0,16 BIST TEKIRDAĞ 10.023 9.876 1,49 BIST AYDIN 1.253 1.239 1,13 BIST MANISA 1.411 1.395 1,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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