Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.561
|12.805
|-1,91
|BIST ANKARA
|2.152
|2.147
|0,26
|BIST ANTALYA
|2.218
|2.235
|-0,73
|BIST BALIKESİR
|1.916
|1.907
|0,47
|BIST BURSA
|3.295
|3.261
|1,05
|BIST DENIZLI
|2.047
|1.955
|4,71
|BIST ISTANBUL
|1.523
|1.516
|0,45
|BIST IZMIR
|3.504
|3.485
|0,55
|BIST KAYSERI
|11.746
|11.965
|-1,83
|BIST KOCAELI
|3.765
|3.769
|-0,12
|BIST KONYA
|2.377
|2.381
|-0,16
|BIST TEKIRDAĞ
|10.023
|9.876
|1,49
|BIST AYDIN
|1.253
|1.239
|1,13
|BIST MANISA
|1.411
|1.395
|1,11
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi