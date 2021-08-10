Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim Günlük Değişim BIST ADANA 12.457 12.561 -0,83 BIST ANKARA 2.157 2.152 0,24 BIST ANTALYA 2.214 2.218 -0,19 BIST BALIKESİR 1.915 1.916 -0,08 BIST BURSA 3.337 3.295 1,27 BIST DENIZLI 1.998 2.047 -2,38 BIST ISTANBUL 1.529 1.523 0,38 BIST IZMIR 3.483 3.504 -0,61 BIST KAYSERI 11.823 11.746 0,65 BIST KOCAELI 3.774 3.765 0,23 BIST KONYA 2.348 2.377 -1,25 BIST TEKIRDAĞ 10.040 10.023 0,16 BIST AYDIN 1.242 1.253 -0,82 BIST MANISA 1.411 1.411 0,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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