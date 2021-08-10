Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.457
|12.561
|-0,83
|BIST ANKARA
|2.157
|2.152
|0,24
|BIST ANTALYA
|2.214
|2.218
|-0,19
|BIST BALIKESİR
|1.915
|1.916
|-0,08
|BIST BURSA
|3.337
|3.295
|1,27
|BIST DENIZLI
|1.998
|2.047
|-2,38
|BIST ISTANBUL
|1.529
|1.523
|0,38
|BIST IZMIR
|3.483
|3.504
|-0,61
|BIST KAYSERI
|11.823
|11.746
|0,65
|BIST KOCAELI
|3.774
|3.765
|0,23
|BIST KONYA
|2.348
|2.377
|-1,25
|BIST TEKIRDAĞ
|10.040
|10.023
|0,16
|BIST AYDIN
|1.242
|1.253
|-0,82
|BIST MANISA
|1.411
|1.411
|0,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi