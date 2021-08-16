Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.244 -0,33 BIST ANKARA 2.148 1,26 BIST ANTALYA 2.187 0,66 BIST BALIKESİR 1.925 0,88 BIST BURSA 3.328 -1,71 BIST DENIZLI 2.027 -1,43 BIST ISTANBUL 1.555 0,83 BIST IZMIR 3.482 0,96 BIST KAYSERI 11.909 1,40 BIST KOCAELI 3.803 -0,51 BIST KONYA 2.341 3,69 BIST TEKIRDAĞ 9.644 -1,19 BIST AYDIN 1.223 0,78 BIST MANISA 1.438 0,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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