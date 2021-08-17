Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.165
|-0,65
|BIST ANKARA
|2.164
|0,71
|BIST ANTALYA
|2.194
|0,35
|BIST BALIKESİR
|1.901
|-1,22
|BIST BURSA
|3.342
|0,41
|BIST DENIZLI
|2.024
|-0,14
|BIST ISTANBUL
|1.562
|0,51
|BIST IZMIR
|3.495
|0,39
|BIST KAYSERI
|11.897
|-0,10
|BIST KOCAELI
|3.825
|0,59
|BIST KONYA
|2.338
|-0,13
|BIST TEKIRDAĞ
|9.961
|3,30
|BIST AYDIN
|1.219
|-0,34
|BIST MANISA
|1.451
|0,91
Kaynak: AA
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