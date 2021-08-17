Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.165 -0,65 BIST ANKARA 2.164 0,71 BIST ANTALYA 2.194 0,35 BIST BALIKESİR 1.901 -1,22 BIST BURSA 3.342 0,41 BIST DENIZLI 2.024 -0,14 BIST ISTANBUL 1.562 0,51 BIST IZMIR 3.495 0,39 BIST KAYSERI 11.897 -0,10 BIST KOCAELI 3.825 0,59 BIST KONYA 2.338 -0,13 BIST TEKIRDAĞ 9.961 3,30 BIST AYDIN 1.219 -0,34 BIST MANISA 1.451 0,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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