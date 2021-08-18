Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.028 -1,13 BIST ANKARA 2.143 -0,97 BIST ANTALYA 2.165 -1,33 BIST BALIKESİR 1.887 -0,75 BIST BURSA 3.302 -1,19 BIST DENIZLI 2.000 -1,18 BIST ISTANBUL 1.555 -0,49 BIST IZMIR 3.444 -1,47 BIST KAYSERI 11.996 0,83 BIST KOCAELI 3.783 -1,11 BIST KONYA 2.303 -1,51 BIST TEKIRDAĞ 9.779 -1,83 BIST AYDIN 1.220 0,06 BIST MANISA 1.441 -0,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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