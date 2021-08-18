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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

18.08.2021 18:49
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.028-1,13BIST ANKARA2.143-0,97BIST ANTALYA2.165-1,33BIST BALIKESİR1.887-0,75BIST BURSA3.302-1,19BIST DENIZLI2.000-1,18BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.028-1,13
BIST ANKARA2.143-0,97
BIST ANTALYA2.165-1,33
BIST BALIKESİR1.887-0,75
BIST BURSA3.302-1,19
BIST DENIZLI2.000-1,18
BIST ISTANBUL1.555-0,49
BIST IZMIR3.444-1,47
BIST KAYSERI11.9960,83
BIST KOCAELI3.783-1,11
BIST KONYA2.303-1,51
BIST TEKIRDAĞ9.779-1,83
BIST AYDIN1.2200,06
BIST MANISA1.441-0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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