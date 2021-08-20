Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.067
|0,17
|BIST ANKARA
|2.168
|0,62
|BIST ANTALYA
|2.157
|-0,66
|BIST BALIKESİR
|1.876
|0,38
|BIST BURSA
|3.283
|-0,52
|BIST DENIZLI
|1.940
|-1,15
|BIST ISTANBUL
|1.555
|0,49
|BIST IZMIR
|3.450
|0,14
|BIST KAYSERI
|11.834
|-0,20
|BIST KOCAELI
|3.730
|-0,50
|BIST KONYA
|2.293
|-0,70
|BIST TEKIRDAĞ
|9.678
|-0,56
|BIST AYDIN
|1.219
|-0,45
|BIST MANISA
|1.448
|0,85
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi