Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.073
|0,05
|BIST ANKARA
|2.194
|1,20
|BIST ANTALYA
|2.241
|3,87
|BIST BALIKESİR
|1.902
|1,36
|BIST BURSA
|3.289
|0,18
|BIST DENIZLI
|1.970
|1,54
|BIST ISTANBUL
|1.575
|1,30
|BIST IZMIR
|3.474
|0,71
|BIST KAYSERI
|11.698
|-1,14
|BIST KOCAELI
|3.742
|0,32
|BIST KONYA
|2.283
|-0,46
|BIST TEKIRDAĞ
|9.458
|-2,27
|BIST AYDIN
|1.227
|0,69
|BIST MANISA
|1.497
|3,35
Kaynak: AA
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