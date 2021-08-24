Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.059
|-0,12
|BIST ANKARA
|2.199
|0,20
|BIST ANTALYA
|2.325
|3,75
|BIST BALIKESİR
|1.896
|-0,28
|BIST BURSA
|3.296
|0,22
|BIST DENIZLI
|1.961
|-0,45
|BIST ISTANBUL
|1.588
|0,84
|BIST IZMIR
|3.464
|-0,28
|BIST KAYSERI
|11.647
|-0,44
|BIST KOCAELI
|3.760
|0,49
|BIST KONYA
|2.273
|-0,44
|BIST TEKIRDAĞ
|9.378
|-0,85
|BIST AYDIN
|1.219
|-0,71
|BIST MANISA
|1.456
|-2,68
Kaynak: AA
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